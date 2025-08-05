Інтерфакс-Україна
Події
12:51 05.08.2025

Генпрокурор на зустрічі з представниками США: воєнні злочини РФ не залишаться безкарними

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Генпрокурор на зустрічі з представниками США: воєнні злочини РФ не залишаться безкарними

Генеральний прокурор Руслан Кравченко обговорив із представниками США в Україні ефективність розслідувань воєнних злочинів, скоєних РФ, запуск та подальшу роботу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

"Кожен воєнний злочин має ім’я. І кожен отримає вирок. Сьогодні мав змістовну розмову з представниками Сполучених Штатів Америки — тимчасовою повіреною у справах США в Україні пані Джулі Девіс та радником з правових питань ФБР при Посольстві США Джоном Кʼяппоне", - поінформував генпрокурор в телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що США є ключовим партнером України. "У центрі нашої зустрічі - питання притягнення до відповідальності всіх, хто віддавав злочинні накази і виконував їх. Кожен такий наказ - це загиблі мирні жителі, зруйновані міста, катування, зґвалтування, тортури. І всі ці злочини не залишаться безкарними", - наголосив Кравченко.

За словами генпрокурора, на даний час зафіксовано понад 170 тис. воєнних злочинів РФ. "І це лише частина зла, яке принесено на нашу землю", - додав він.

Кравченко повідомив, що із представниками США обговорив ефективність розслідувань міжнародних злочинів, запуск та подальшу роботу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, екстрадицію, боротьбу з міжнародним тероризмом, торгівлею наркотиками.

Крім того, за його словами, предметом розмови було питання посилення кібербезпеки та створення умов для вільної роботи чесного бізнесу в Україні. "Підкреслив: закон має захищати інвестиції і працюючий бізнес, а не тиснути і створювати проблеми", - уточнив генпрокурор.

"Дякую США за підтримку: оборонну, дипломатичну, юридичну. Разом ми сильніші. І разом ми повернемо справедливість", підсумував Кравченко.

Теги: #розслідування #воєнні_злочини #сша #генпрокурор

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