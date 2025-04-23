Інтерфакс-Україна
Події
11:08 23.04.2025

Адвокати повідомляють про обшук ДБР в колишньої уповноваженої АМКУ та ексзаступниці Мінекономіки Панаіотіді

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Адвокати повідомляють про обшук ДБР в колишньої уповноваженої АМКУ та ексзаступниці Мінекономіки Панаіотіді

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) зранку середи проводять невідкладні обшуки вдома у Світлани Панаіотіді, яка в 2015-2019 роках була державною уповноваженою Антимонопольного комітету України (АМКУ), а в 2019-2021 роках – заступницею міністра економіки, повідомили адвокат, партнер, керівник відділу кримінальних злочинів, комплаєнсу та розслідувань юридичної фірми Miller Артем-Абрахам Крикун-Труш та співзасновник та СЕО ЮК "Axon Partners" Дмитро Гадомський у Facebook.

"З самого ранку до неї додому прийшли. Ухвалу не пред’явили. Кажуть — справа 2021 року. Яка саме справа? Не повідомляють. Телефон вилучили… На місці зараз працює адвокат Тарас Пошиванюк, вдалося викликати представників Ради адвокатів", – написав Крикун-Труш.

"Можливо, обшук стосується справи "Труби Медведчука". Бо не тільки у неї зараз обшук, і теж без ухвали", – додав Гадомський.

Крикун-Труш зазначив, що такий невідкладний обшук можливий лише у трьох випадках: якщо рятують чиєсь життя, якщо рятують майно або якщо переслідують злочинця. На його думку, жодної з цих причин тут немає.

"По-друге, Світлана зараз практикуюча юристка, має адвокатське свідоцтво. Адвокатів не можна обшукувати просто так. Має бути клопотання Генпрокурора або його заступника", – також підкресли представник юридичної фірми Miller.

Агентству "Інтерфакс-Україна" поки що не вдалося отримати коментарів від ДБР.

Теги: #панаіотіді #обшук #дбр

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