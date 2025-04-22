Інтерфакс-Україна
Події
07:50 22.04.2025

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 134 од. автотехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 134 од. автотехніки - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, 4 танка, 19 бронемашин, 26 артсистем, 118 БПЛА, а також 134 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 943060 (+1130) осіб, танків ‒ 10683 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19) од, артилерійських систем – 26689 (+26) од, РСЗВ – 1367 (+0) од, засоби ППО ‒ 1140 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33388 (+118), крилаті ракети ‒ 3148 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 45458 (+134) од, спеціальна техніка ‒ 3859 (+0)", - сказано в повідомленні.

У генштабі уточнили, що в зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:19 22.04.2025
На фронті відбулось 121 боєзіткнення з початку доби – Генштаб

На фронті відбулось 121 боєзіткнення з початку доби – Генштаб

22:31 21.04.2025
Втрати ворога на покровському напрямку становлять 289 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 289 військовослужбовців - Генштаб

21:50 21.04.2025
Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

16:43 21.04.2025
Ворог продовжує проводити активні штурмові дії на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує проводити активні штурмові дії на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

06:09 21.04.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

05:46 21.04.2025
Короткостроковий режим тиші на Великдень продемонстрував необхідність надійного моніторингу його дотримання - ISW

Короткостроковий режим тиші на Великдень продемонстрував необхідність надійного моніторингу його дотримання - ISW

01:40 21.04.2025
РФ поновила авіаудари по Україні після закінчення доби режиму дотримання тиші – Повітряні Сили ЗСУ

РФ поновила авіаудари по Україні після закінчення доби режиму дотримання тиші – Повітряні Сили ЗСУ

23:48 20.04.2025
Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня

Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня

23:01 20.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 252 військовослужбовці - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 252 військовослужбовці - Генштаб

22:56 20.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 86 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 86 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Інтенсивність боїв на фронті повернулася на довеликодній рівень

Сили оборони збили вночі 38 ворожі дронів з 54, ще 16 локаційно втрачені

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

Представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть перемовини в Лондоні у середу

Сили оборони своїми діями в черговий раз зірвали наступ противника на Сумському напрямку – Сирський

ОСТАННЄ

Інтенсивність боїв на фронті повернулася на довеликодній рівень

У Святошинському районі госпіталізований чоловік з вогнепальним пораненням

Через низку ворожих авіаударів по прифронтовому селу на Харківщині спалахнули пожежі, поранено двох мирних мешканців

Сили оборони збили вночі 38 ворожі дронів з 54, ще 16 локаційно втрачені

Стармер близький до укладення збройової угоди з ЄС

У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 7 людей та одна загинула

Окупанти вночі атакували Київщину з БПЛА, є пошкодження - ОВА

Окупанти за добу поранили одного цивільного на Донеччині

Ворог продовжує атакувати БПЛА Дніпропетровщину, є пошкодження

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА