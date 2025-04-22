Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 134 од. автотехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, 4 танка, 19 бронемашин, 26 артсистем, 118 БПЛА, а також 134 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 943060 (+1130) осіб, танків ‒ 10683 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19) од, артилерійських систем – 26689 (+26) од, РСЗВ – 1367 (+0) од, засоби ППО ‒ 1140 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33388 (+118), крилаті ракети ‒ 3148 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 45458 (+134) од, спеціальна техніка ‒ 3859 (+0)", - сказано в повідомленні.

У генштабі уточнили, що в зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Дані уточнюються.