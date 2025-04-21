Представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть перемовини в Лондоні у середу

У середу представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть перемовини у Лондоні, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.

Президент подякував всім партнерам, які допомагають, а також наголосив, що "безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни".

Окрім того, лідери України та Великої Британії обговорили спільну роботу у європейських безпекових форматах.