Інтерфакс-Україна
Події
17:59 21.04.2025

Путін, говорячи про двосторонній порядок обговорення незавдання ударів по цивільних об'єктах, мав на увазі переговори з Україною - Пєсков

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Володимир Путін, говорячи про двосторонній порядок обговорення незавдання ударів по цивільних об'єктах, мав на увазі переговори саме з Україною. Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Можливе обговорення, коли президент говорив, що можна обговорити тему незавдання ударів по цивільних об'єктах, зокрема у двосторонньому порядку, президент саме мав на увазі переговори й обговорення з українською стороною", - сказав Пєсков журналістам.

"І раніше президент неодноразово говорив про готовність до переговорів з українською стороною. Це його ще одна пропозиція", - наголосив представник Кремля.

У розмові з журналістами раніше Путін заявив, що пропозицію української сторони про незавдання ударів по цивільних об'єктах буде проаналізовано. "Із цим потрібно розібратися, це все предмет для такого ретельного дослідження, можливо, і в двосторонньому порядку", - сказав Путін журналістам, додавши, що не виключає цього. І продовжив: "Тож ми все це проаналізуємо й ухвалюватимемо відповідне рішення на майбутнє".

Теги: #путін #війна

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