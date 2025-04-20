Дії Росії після опівночі покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню – Сибіга

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дії Росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню, повідомляє телеграм-канал МЗС України в неділю.

"Щодо так званого "Великоднього перемир’я", то ми досі не почули відповіді Москви на нашу пропозицію продовжити режим припинення вогню до 30 днів", - цитує Сибігу телеграм-канал МЗС.

"Головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова. Але відповіді з Москви ми так досі і не почули", - сказав Сибіга.