На Херсонщині чоловік підірвався на міні

В Новорайській громаді Херсонської області чоловік підірвався на міні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - вказано в повідомленні в телеграм-каналі.

ОВА закликає громадян бути обережними і у випадку виявлення підозрілого предмета повідомляти службу порятунку за номерами 101 або 102.