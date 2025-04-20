Інтерфакс-Україна
Події
12:43 20.04.2025

На Херсонщині чоловік підірвався на міні

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В Новорайській громаді Херсонської області чоловік підірвався на міні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - вказано в повідомленні в телеграм-каналі.

ОВА закликає громадян бути обережними і у випадку виявлення підозрілого предмета повідомляти службу порятунку за номерами 101 або 102.

Теги: #міна #херсонська_область

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