Інтерфакс-Україна
Події
18:42 17.04.2025

Правоохоронці розглядають проросійський слід як одну з версій нападу на продюсера Макарова – джерело

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Правоохоронці розглядають проросійський слід як одну з версій нападу на продюсера Макарова – джерело

Однією з версій слідства щодо мотивів скоєного замаху на виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова є проросійський слід, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у правоохоронних органах у четвер.

"Він стояв на проукраїнській позиції у своїй професійній діяльності. У зв'язку з цим однією з версій злочину слідство розглядає проросійський слід", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, у середу, 16 квітня, пізно ввечері невідомий здійснив ножовий напад на продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова. Його було госпіталізовано у тяжкому стані. Невідомий, який скоїв замах на журналіста Макарова, втік з місця події, проте він залишив знаряддя злочину. Правоохоронці вилучили ніж та інші речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121).

Потерпілий вже дав перші покази поліцейським. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заслухав доповідь керівництва Національної поліції про хід розслідування нападу і взяв його на особистий контроль.

Теги: #версії #напад #макаров

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