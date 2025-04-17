Інтерфакс-Україна
Події
17:46 17.04.2025

Клименко взяв на особистий контроль розслідування нападу на продюсера "Суспільного мовлення" Макарова

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Клименко взяв на особистий контроль розслідування нападу на продюсера "Суспільного мовлення" Макарова

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заслухав доповідь керівництва Національної поліції про хід розслідування нападу на журналіста в Києві.

"Тривають слідчі дії, призначені експертизи, встановлюємо особу нападника та ймовірні мотиви скоєного. (…) Особисто контролюю процес розкриття та розслідування цього зухвалого злочину", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що потерпілий вже дав перші покази поліцейським.

"Якщо комусь відома інформація щодо цього нападу, прохання повідомити поліцію Києва за номером 067 406 27 88 або ж на 102", - закликав міністр.

Як повідомлялося, 16 квітня пізно ввечері невідомий здійснив ножовий напад на продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова. Його було госпіталізовано у тяжкому стані. Невідомий, який скоїв замах на журналіста Макарова, втік з місця події, проте він залишив знаряддя злочину. Правоохоронці вилучили ніж та інші речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121).

Теги: #контроль #клименко #напад #макаров

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