Здійснено напад на продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова

У середу, 16 квітня, пізно ввечері невідомий здійснив ножовий напад на продюсера "Суспільного мовлення", відомого журналіста, Юрія Макарова, повідомляє мовник.

"16 квітня, пізно ввечері, невідомий напав на Юрія Макарова, виконавчого продюсера Суспільного мовлення і відомого журналіста, і завдав йому ножового поранення. Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає", - ідеться у повідомленні.

За інформацією "Суспільного", відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121). Поліція проводить слідчі дії.

"Закликаємо міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль. Команда "Суспільного мовлення" бажає найшвидшого одужання Юрію Макарову і сподівається, що нападник буде знайдений і покараний", - наголошується в повідомленні.