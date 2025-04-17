Інтерфакс-Україна
Події
11:56 17.04.2025

УЧХ брав участь у рятувальних роботах після російської атаки на Дніпро

1 хв читати
УЧХ брав участь у рятувальних роботах після російської атаки на Дніпро
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали рятувальним службам після російської масованої атаки БпЛА на Дніпро.

"Дніпро. Український Червоний Хрест допомагав на місці нічного обстрілу. Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області працювали на місці атаки спільно з іншими рятувальними службами", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Волонтери надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. Трьох людей з пораненням різних ступенів тяжкості волонтери транспортували до медичних закладів міста.

Як повідомлялось, в Дніпрі в результаті ворожої дронової атаки пізно ввечері середи три жертви, серед них дитина, 28 поранених, з них 4 дитини. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та підприємства, автомобілі. Приліт ворожого "шахеда" також зафіксовано поблизу мерії.

 

Теги: #дніпро #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 17.04.2025
Зеленський: Кожний оборонний пакет партнерів для України - захист життів

Зеленський: Кожний оборонний пакет партнерів для України - захист життів

07:48 17.04.2025
До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі, серед них п'ятеро дітей

До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі, серед них п'ятеро дітей

07:18 17.04.2025
Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

01:44 17.04.2025
До 28 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Дніпра, щонайменше 15 будинків пошкоджені – мер

До 28 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Дніпра, щонайменше 15 будинків пошкоджені – мер

00:14 17.04.2025
У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА

У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА

23:47 16.04.2025
У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

22:58 16.04.2025
Через атаку ворожих БпЛА в Дніпрі постраждали дві дитини – Лисак

Через атаку ворожих БпЛА в Дніпрі постраждали дві дитини – Лисак

12:45 16.04.2025
Волонтери УЧХ взяли участь у пошуку постраждалих через російську атаку БпЛА на Одесу

Волонтери УЧХ взяли участь у пошуку постраждалих через російську атаку БпЛА на Одесу

12:25 16.04.2025
У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

13:07 15.04.2025
УЧХ взяв участь у регіональних командно-штабних навчаннях

УЧХ взяв участь у регіональних командно-штабних навчаннях

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень

НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

Правоохоронці офіційно підтвердили підозру заступнику Кличка Прокопіву

Спікер Нацполіції: На Великдень посилюємо заходи безпеки, можливі вибіркові перевірки

На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

ОСТАННЄ

Рада розблокувала підписання спікером двох законів

РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, люди не постраждали

Президент Молдови ставить завдання вступити в ЄС протягом чотирьох років

Кожен другий українець не планує відпустки цього року - Rakuten Viber

В Україні в найближчі дві доби без опадів, на заході можливі короткочасні грози

Об'єкти, присвячені Жванецькому, Бабелю, Ільфу, Багрицькому і Катаєву, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень

Внаслідок обстрілу Херсона загинула людина

НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

Сибіга оголосив про початок кампанії #ChildrenAreNonNegotiable

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА