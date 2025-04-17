УЧХ брав участь у рятувальних роботах після російської атаки на Дніпро

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали рятувальним службам після російської масованої атаки БпЛА на Дніпро.

"Дніпро. Український Червоний Хрест допомагав на місці нічного обстрілу. Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області працювали на місці атаки спільно з іншими рятувальними службами", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Волонтери надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. Трьох людей з пораненням різних ступенів тяжкості волонтери транспортували до медичних закладів міста.

Як повідомлялось, в Дніпрі в результаті ворожої дронової атаки пізно ввечері середи три жертви, серед них дитина, 28 поранених, з них 4 дитини. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та підприємства, автомобілі. Приліт ворожого "шахеда" також зафіксовано поблизу мерії.