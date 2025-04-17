Правоохоронці офіційно підтвердили підозру заступнику Кличка Прокопіву

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Поліція Києва та СБУ повідомили про підозру заступнику голови КМДА в організації схеми переправлення призовників через держкордон України, повідомляє Національна поліція України.

"Посадовець допомагав військовозобов’язаним виїхати до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства, які нібито мали доставити дизельне пальне для Збройних сил України та гуманітарних потреб столиці", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

В повідомленні не називається ім’я фігуранта, однак, за інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", мова йде про заступника мера Києва Віталія Кличка Володимира Прокопіва.

Як повідомляє Нацполіція, за вказівкою фігуранта, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи "Шлях" було внесено відомості більше ніж 30 чоловіків призовного віку, які не маючи на те законних підстав, перетнули кордон України.

"Слідством встановлено, що фірма, від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності, а у її "співробітників" були відсутні посвідчення прав водія відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані", - зазначається в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції Києва повідомили 41-річному посадовцю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища; ч. 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Згідно із санкцією статті підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляло про підозру Прокопіву, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.