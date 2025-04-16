РФ вже понад 30 разів порушила режим припинення вогню в енергетичній сфері

Росія вже понад 30 разів порушила режим припинення вогню в енергетичній сфері, натомість Україна беззастережно погодилась на це, заявив речник міністерства закордонних справа України Георгій Тихий.

"Росія вже понад 30 разів порушила режим припинення вогню в енергетичній сфері. Але загальна картина є такою, що 36 днів тому Україна беззастережно погодилася на повне припинення вогню", - заявив він.

За його словами, Росія відмовилася і натомість посилила терор проти мирного населення. Тихий вважає, що настав час посилити тиск на Москву.

"Це єдина мова, яку вони розуміють, мова сили. І до того, як вони відчують тиск, перш ніж відчують це, вони не почнуть. Вони не будуть серйозно ставитися до світу, а ми працюємо зі Сполученими Штатами разом з іншими партнерами, переконуючи їх, що настав час посилити тиск", - зазначив речник МЗС.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і дипломати обговорили деталі роботи на найближчі тижні, зокрема роботу з США. Голова держави нагадав, що уже 36 днів пропозиції США щодо повного безумовного припинення вогню, яку Росія ігнорує й "досі не відчуває наслідків, і саме в цьому ключова проблема".