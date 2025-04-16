Інтерфакс-Україна
Події
19:13 16.04.2025

Єврокомісія хоче прискорити процес відмови у притулку в ЄС вихідцям із "безпечних країн"

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Єврокомісія хоче прискорити процес відмови у притулку в ЄС вихідцям із "безпечних країн"
Фото: elements.envato.com

Єврокомісія (ЄК) оголосила в середу про свою пропозицію прискорити реалізацію низки аспектів ухваленого торік пакту про міграцію та прихисток, включно зі спрощенням процедури відмови в міжнародному захисті.

"За допомогою сьогоднішньої пропозиції ми хочемо прискорити реалізацію ключових положень, надавши державам-членам додаткові інструменти для оптимізації опрацювання заяв про надання притулку", - заявила виконавча заступнця голови ЄК Хенна Вірккунен.

За планом пакт має набути чинності в червні 2026 року.

За словами члена ЄК із внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера, "залишилося трохи більше року до того, як пакт про міграцію та надання притулку набуде повної чинності, але там, де ми можемо діяти швидше, нам слід діяти швидше".

Так, Єврокомісія запропонувала створити "перший список безпечних країн походження", куди, за оцінкою Брюсселя, можна буде повертати прохачів притулку без побоювання репресивних наслідків для них на батьківщині.

"У деяких державах-членах вже є національні списки безпечних країн походження. Список ЄС доповнить їх і сприятиме більш однаковому застосуванню концепції, яка дає змогу державам-членам розглядати заяви про надання притулку від громадян країн, занесених до списку, за прискореною процедурою на тій підставі, що їхні заяви навряд чи будуть задоволені", - наголошується в комюніке Єврокомісії.

ЄК запропонувала створити початковий список ЄС, що охоплює Бангладеш, Єгипет, Індію, Колумбію, Косово, Марокко і Туніс.

Єврокомісія визнала важливим уточнити, що країни-кандидати на членство в Євросоюзі "відповідають критеріям для визначення як безпечних країн походження, враховуючи, що в межах свого шляху до вступу в ЄС вони прагнуть дійти стабільних інституцій, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, а також повагу і захист меншин".

Тепер цю пропозицію мають узгодити під час переговорів Рада ЄС і Європарламент.

 

Теги: #притулок #відмова #процедура #єс

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