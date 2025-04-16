Болгарія не надсилала офіційних заяв щодо продажу Україні обладнання для ХАЕС-3,4 – пресслужба Міненерго

Міністерство енергетики України досі не отримало офіційну позицію уряду Болгарії щодо питання про продаж корпусів двох реакторів ВВЕР-1000, які мали бути змонтовані на енергоблоках ХАЕС-3,4, повідомила пресслужба Міненерго.

"Міністерство не отримувало офіційної позиції уряду Болгарії щодо цього питання. Відповідно, будь-які коментарі є передчасними", – зазначили Енергореформі в пресслужбі в середу зранку.

Водночас там заявили про зацікавіленіть України в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків ХАЕС, відповідно до рішення Верховної Ради.

У пресслужбі також наголосили, що добудова Хмельницької АЕС є важливим проєктом для енергетичної безпеки країни.

Як повідомлялося, у віторок, 15 квітня, віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив журналістам, що корпуси двох реакторів ВВЕР-1000, які попередньо планувалися для болгарської АЕС "Белене" і стосовно яких велися переговори з Україною, не буде їй продано. За його словами, він провів переговори з партнерами по Раді спільного управління, а також з лідером правоцентристської партії GERB Бойком Борисовим і досягнув такої домовленості.

"Ми разом підтримали цей надзвичайно важливий стратегічний вибір", – цитує Зафірова болгарське інформаційне агентство BТA.

При цьому, як вказує агентство, віцепрем’єр додав, що ці реактори не продаються, вони є ключовим активом для Болгарії, частиною її енергетичної незалежності.

Як сказав Зафіров, він готовий до того, щоб це рішення було відображено в постанові Народних зборів, стверджує ВТА.

Зі свого боку міністр енергетики Болгарії Жечо Станков у місцевому телеефірі підтвердив, що Болгарська соціалістична партія порушувала питання стосовно блокування продажу реакторів, але, за його словами, рішення прийматиме спільна керівна рада, як і Національні збори.

Як повідомлялося, в середині лютого 2025 року міністр енергетики Герман Галущенко вже висловлював занепокоєння тим, що у парламенті Болгарії зареєстровано постанову про скасування дозволу на продаж Україні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3,4 ХАЕС, термін якого спливав 11 березня.

Народний депутат Андрій Жупанин у своєму Youtube-каналі 12 квітня з посиланням на діалог з керівництвом НАЕК "Енергоатом" під час робочої поїздки членів енергокомітету ВР на ХАЕС минулого тижня зазначив, що переговори щодо укладення угоди про закупівлю у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 все ще тривають, зокрема, через ініціативу болгарської сторони підвищити ціну закупівлі "ледь не до $700 млн, хоча наша сторона наполягає на $600 млн".

Згідно з законом "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції" №4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, "Енергоатому" надано дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія "Национална Електрическа Компания ЕАД" (Natsionalna Elektricheska Kompania EAD), предметом якого стане придбання обладнання (корпуси ядерних реакторів, комплектуючі до них, інше споріднене обладнання), необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 ХАЕС.