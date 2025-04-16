Інтерфакс-Україна
Події
03:26 16.04.2025

Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав звільнити заручників під час візиту в Газу – ЗМІ

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав північну частину Гази у вівторок та провів брифінг з питань безпеки, присвячений зусиллям військових зі звільнення ізраїльських заручників і перемоги над ХАМАС, повідомляє Reuters.

"Ми наполягаємо на звільненні наших заручників і наполягаємо на досягненні всіх наших цілей у війні, і ми робимо це завдяки нашим героїчним бійцям", - цитує офіс слова прем'єр-міністра, сказані під час зустрічі з солдатами.

Джерело:https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-calls-hostages-be-released-during-gaza-visit-2025-04-15/

Теги: #ізраїль #заява #хамас

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