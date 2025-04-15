Інтерфакс-Україна
Події
18:17 15.04.2025

Продаж Болгарією обладнання для ХАЕС буде призупинено – віцепрем'єр Зафіров

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Корпуси двох реакторів ВВЕР-1000, які попередньо планувалися для болгарської АЕС "Белене" і щодо яких велися переговори з Україною, не будуть їй продані, повідомив журналістам віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров, повідомляє болгарське інформагентство BTA у вівторок.

Згідно з повідомленням, Зафіров зазначив, що провів переговори з партнерами по Раді спільного управління, а також з лідером правоцентристської партії GERB Бойком Борисовим і досягнув такої домовленості.

"Ми разом підтримали цей надзвичайно важливий стратегічний вибір", – цитує Зафірова BТA.

При цьому, як вказує агентство, віцепрем’єр додав, що ці реактори не продаються, але є ключовим активом для Болгарії, частиною її енергетичної незалежності.

Як повідомлялося, в середині лютого 2025 року міністр енергетики Герман Галущенко вже висловлював занепокоєння тим, що у парламенті Болгарії було зареєстровано постанову про скасування дозволу на продаж Україні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС, термін якого спливає 11 березня.

"Єдине, що зараз мене дуже непокоїть – щойно Верховна Рада ухвалила закон (про купівлю обладнання для ХАЕС-3,4 – ЕР), у Болгарії проросійські сили одразу зареєстрували проєкт закону про скасування дозволу на його передачу Україні", – сказав міністр під час брифінгу в парламенті 14 лютого.

Народний депутат Андрій Жупанин з посиланням на діалог з керівництвом НАЕК "Енергоатом" під час робочої поїздки членів енергокомітету Верховної Ради на ХАЕС минулого тижня зазначив, що переговори щодо укладення угоди про закупівлю у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 все ще тривають, зокрема через ініціативу болгарської сторони підвищити ціну закупівлі "ледь не до $700 млн, хоча українська сторона наполягає на $600 млн.

Зі свого боку, після брифінгу в Міністерстві енергетики 9 квітня глава "Енергоатома" Петро Котін в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" зазначив, що наразі триває обговорення умов закупівлі з болгарською стороною, зокрема питання фінансування, доставки обладнання та інші аспекти.

"Болгарська сторона своєю чергою проводить консультації з урядом і парламентом. Щойно будуть узгоджені всі деталі і завершені необхідні процедури, ми вийдемо на підписання фінальної угоди", – сказав Котін.

На питання "Енергореформи", якою є актуальна ціна закупівлі обладнання, глава НАЕК відповів: "Болгарська сторона щороку проводить переоцінку цього обладнання. Їхній парламент окреслив суму, яка не може бути меншою $600 млн. Наша позиція проста: ми пропонуємо, щоб було проведено оцінювання цього обладнання незалежним аудитором, який входить в четвірку найбільших і найкращих. Це забезпечить максимальну прозорість і об’єктивність".

Згідно із законом України "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції" №4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, НАЕК "Енергоатом" надається дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія Natsionalna Elektricheska Kompania EAD, предметом якого стане придбання обладнання (корпуси ядерних реакторів, комплектуючі до них, інше споріднене обладнання), необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Уряд має підготувати новий проєкт закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проєкту.

Теги: #болгарія #хаес

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