Інтерфакс-Україна
Події
22:15 09.07.2025

10 липня українська та болгарська делегації можуть обговорити можливість закупки двох реакторів для добудови ХАЕС-3,4 – Галущенко

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10 липня може відбутися зустріч української та болгарської делегацій з метою обговорення внутрішньої політичної ситуації в Болгарії та перспектив закупки НАЕК "Енергоатом" двох корпусів реакторів ВВЕР-1000 для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Що стосується розвитку цього проєкту, то наразі ми ведемо переговори з Болгарією щодо внутрішньої політичної ситуації. Подивимося, побачимо. Вірогідно, завтра в нас буде зустріч", - сказав він під час панельної дискусії щодо ролі України в чистій промисловій трансформації Європи в рамках URC-2025 в Римі у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За словами міністра, добудова ХАЕС-3,4 є комерційно привабливим проєктом і особисто він не бачить проблем з його фінансуванням.

"Всі ці проєкти, пов'язані з атомною енергетикою – це чисто комерційні проєкти. Якщо у вас є комерційні проєкти, ви можете побачити, скільки грошей вам потрібно і як швидко ви зможете повернути ці гроші. Тому я не бачу жодних проблем з фінансуванням", - зазначив він.

Як повідомлялося, 15 квітня віце-прем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив журналістам, що корпуси двох реакторів ВВЕР-1000, які попередньо планувалися для болгарської АЕС "Белене" і стосовно яких велися переговори з Україною, не буде їй продано. За його словами, він провів переговори з партнерами по Раді спільного управління, а також з лідером правоцентристської партії GERB Бойком Борисовим і досягнув такої домовленості.

При цьому віце-прем’єр додав, що вказані реактори не продаються, вони є ключовим активом для Болгарії, частиною її енергетичної незалежності.

Своєю чергою міністр енергетики Болгарії Жечо Станков підтвердив, що Болгарська соціалістична партія порушувала питання стосовно блокування продажу реакторів, але, за його словами, рішення прийматиме спільна керівна рада, як і Національні збори.

Водночас народний депутат Андрій Жупанин у своєму Youtube-каналі 12 квітня з посиланням на діалог з керівництвом НАЕК "Енергоатом" зазначив, що переговори щодо укладення угоди про закупівлю у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 все ще тривають, зокрема, через ініціативу болгарської сторони підвищити ціну закупівлі "ледь не до $700 млн, хоча наша сторона наполягає на $600 млн".

Згідно з законом "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції" №4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, "Енергоатому" надано дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія "Национална Електрическа Компания ЕАД" (Natsionalna Elektricheska Kompania EAD), предметом якого стане придбання обладнання (корпуси ядерних реакторів, комплектуючі до них, інше споріднене обладнання), необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 ХАЕС.

Теги: #реактори #болгарія

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