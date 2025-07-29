Інтерфакс-Україна
Економіка
15:43 29.07.2025

Гринчук планує обговорити з міністром енергетики Болгарії можливість співпраці у добудові ХАЕС-3,4

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Гринчук планує обговорити з міністром енергетики Болгарії можливість співпраці у добудові ХАЕС-3,4
Фото: https://mepr.gov.ua

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук планує зустрітися з міністром енергетики Болгарії, щоб обговорити можливої участі болгарської сторони в добудові енергоблоків №3,4 на Хмельницькій АЕС.

"У мене запланована на найближчий час зустріч з болгарським міністром, ми будемо обговорювати можливі подальших двосторонніх відносин саме щодо цих блоків", - сказала вона в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" 28 липня.

За словами Гринчук, вона є прихильницею добудови хмельницьких енергоблоків, водночас вибір партнерів та технологій залишається предметом переговорів і дискусій.

Як повідомлялося, згідно з законом "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції" №4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, "Енергоатому" надано дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія "Национална Електрическа Компания ЕАД" (Natsionalna Elektricheska Kompania EAD). Йдеться, зокрема, про закупівлю корпусів ядерних реакторів, комплектуючих до них, іншого спорідненого обладнання.

Водночас 15 квітня віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив журналістам, що корпуси двох реакторів ВВЕР-1000, які попередньо планувалися для болгарської АЕС "Белене" і стосовно яких велися переговори з Україною, не буде їй продано. За його словами, він провів переговори з партнерами по Раді спільного управління, а також з лідером правоцентристської партії GERB Бойком Борисовим і досягнув такої домовленості. При цьому він додав, що вказані реактори не продаються, вони є ключовим активом для Болгарії і частиною її енергетичної незалежності.

Своєю чергою міністр енергетики Болгарії Жечо Станков підтвердив, що Болгарська соціалістична партія порушувала питання щодо блокування продажу реакторів, але, за його словами, рішення прийматиме спільна керівна рада, як і Національні збори.

Водночас народний депутат Андрій Жупанин у своєму Youtube-каналі 12 квітня з посиланням на діалог з керівництвом НАЕК "Енергоатом" зазначив, що переговори щодо укладення угоди про закупівлю у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 все ще тривають, зокрема через ініціативу болгарської сторони підвищити ціну закупівлі ледь не до $700 млн, хоча Україна, за словами нардепа, наполягає на $600 млн.

Теги: #болгарія #хаес_34 #гринчук_світлана

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