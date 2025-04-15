Інтерфакс-Україна
Події
17:54 15.04.2025

Рада прийняла закон для приєднання України до європейського роумінгового простору

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Рада прийняла закон для приєднання України до європейського роумінгового простору

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12150, який є останньою вимогою для приєднання України до єдиного європейського роумінгового простору Roam like at home (RLAH), після підписання цього документу президентом Володимиром Зеленським Єврокомісія (ЄК) зможе завершити оцінку готовності українського законодавства.

Згідно з даними на сайті Ради, за прийняття в цілому законопроєкту №12150 "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій" у вівторок проголосувало 300 народних депутатів.

"Зв’язок без кордонів — робимо останній крок для приєднання до єдиного роумінгу з ЄС. Українці зможуть користуватися тарифами свого оператора й не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС і після завершення воєнного стану", - йдеться в повідомленні Мінцифри у вівторок.

Зазначається, що Єврокомісія завершить оцінку національного законодавства України щодо роумінгу після того, як законопроєкт №12150 підпише президент Володимир Зеленський.

"Після підписання президентом Єврокомісія оцінить ухвалені закони — і почнемо переговори про приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС Roam Like at Home", - повідомило Мінцифри.

"Складний, технічний, але такий важливий для приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС "Роумінг як вдома" законопроєкт №12150 є важливим і останнім з пунктів нашого домашнього завдання з виконання зобов’язань щодо імплементації необхідних актів права ЄС, які уможливлюють рух України до "Роумінг як вдома" і створюють безпрецедентну можливість вперше отримати режим внутрішнього ринку ЄС", - написала член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку  (НКЕК) Лілія Мальон в Facebook у вівторок.

Вказаний законопроєкт Рада ухвалила в першому читанні ще 9 січня. Мальон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила, що цей документ останній в пакеті необхідних для приєднання до RLAH законодавчих актів. За її словами, законопроєкт №12150 - "досить технічний": він передбачає внесення змін до кількох статей закону "Про електронні комунікації" та закону про НКЕК, що стосуються правил взаємоз'єднання і взаємодоступу між мережами, а також повноважень НКЕК із цих питань.

Як відомо, наступним важливим етапом має стати оцінка виконаної Україною роботи з боку Євросоюзу - Єврокомісія (ЄК). Відповідну нотифікацію від України було подано до Єврокомісії на 7 листопада 2024 року.

Віцепрезидентка Єврокомісії (ЄК) Генна Вірккунен (Henna Virkkunen) на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії в лютому заявила, що ЄК оприлюднить оцінку національного законодавства України щодо роумінгу в березні. Вона говорила, що якщо оцінка буде позитивною, ЄК запропонує державам-членам надати Україні доступ до роумінгової зони ЄС, і Україна отримає ті ж переваги, якими користуються країни-члени ЄС у роумінговій зоні. Вірккунен висловлювала сподівання, що процес завершиться навесні цьогоріч.

За підсумками 10-го засідання Ради Асоціації Україна–ЄС в Брюсселі 11 квітня віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже виконала 81% своїх зобов’язань, і сфера цифрової трансформації стабільно показує високі результати. У пріоритеті — приєднання до Єдиного цифрового ринку ЄС та політики Roam like at home (RLAH), написав тоді Федоров.

Мальон прогнозувала, що з огляду на терміни, в які було завершено виконання всіх процедур, включно з поданням самої нотифікації, RLAH може стартувати в Україні у 2025 році.

Теги: #законопроєкт #rlah #верховна_рада

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