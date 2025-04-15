Інтерфакс-Україна
Події
17:26 15.04.2025

Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими

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Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна суверенна держава, і про її території може говорити лише український народ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо території. Україна - суверенна держава, і всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території тимчасово окуповані як не українські, а російські. Тому знову таки відповідні представники обговорюють питання поза своєю компетентністю", - сказав Зеленський під час пресконфренції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Одесі.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив у ефірі Fox News в понеділок, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не поточнивши про що саме йдеться.

Теги: #віткофф #зеленський

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