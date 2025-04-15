Інтерфакс-Україна
Події
14:05 15.04.2025

СБУ та Нацполіція проводять обшук в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерело

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СБУ та Нацполіція проводять обшук в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерело

Служба безпеки України та Національна поліція у вівторок проводять слідчі дії в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Обшуки проходять у керуючого справами — митрополита Антонія Паканича", - сказав співрозмовник агентства, наголосивши при цьому, що співробітники СБУ прийшли до канцелярії Київської митрополії УПЦ МП, "яка є головним кремлівським лобістом".

"Будуть нові підозри. Чекаємо деталей", - додало джерело.

Теги: #нацполіція #упц_мп #сбу

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