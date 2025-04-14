Інтерфакс-Україна
Події
21:01 14.04.2025

Угорщина продовжує блокувати переговори щодо членства України в ЄС та фінансову допомогу – глава МЗС Польщі

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Угорщина продовжує блокувати переговори щодо членства України в ЄС та фінансову допомогу – глава МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час засідання Ради закордонних справ у Люксембурзі звернувся до свого угорського колеги з приводу ветування допомоги Україні.

"Я на зустрічі знову звернувся до Угорщини з проханням зняти вето на виділення майже 7 млрд євро з Європейського фонду миру, а також отримати згоду Будапешта на відкриття першого кластеру переговорів ЄС з Україною. Але це все одно, що горохом об стіну", - сказав Сікорський, повідомляє канал TVN24.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 11 квітня, що членство України в Європейському Союзі матиме негативні наслідки для угорських інтересів.

Пізніше, 14 квітня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина виступає проти військових місій Європейського Союзу в Україні, та буде блокувати впровадження нових санкцій проти Росії та вступ України в ЄС.

 

Теги: #польща #угорщина #вето

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