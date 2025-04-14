Інтерфакс-Україна
Події
10:17 14.04.2025

Кількість постраждалих через атаку БпЛА в Одесі збільшилась до восьми

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Кількість постраждалих через атаку БпЛА в Одесі збільшилась до восьми
Фото: Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворожими БпЛА в Одесі збільшилась до восьми людей, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Внаслідок нічної російської атаки постраждало вісім людей. Станом на ранок у медзакладах залишаються четверо поранених. Решта продовжує лікування амбулаторно", - йдеться у повідомленні ОВА у телеграм у понеділок.

Раніше повідомлялося про сім постраждалих внаслідок атаки.

Теги: #атака_бпла_рф #одеса

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