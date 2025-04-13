Рубіо про атаку РФ на Суми: Це трагічне нагадування, чому Трамп витрачає стільки часу і зусиль на досягнення миру

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що недільна балістична атака Росії по українському місту Суми є "трагічним нагадуванням", чому президент Дональд Трамп витрачає стільки часу і зусиль на досягнення миру.

"Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру", - написав він в соцмережі Х.

За його словами, США висловлюють найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах.

Як повідомлялося, кількість загиблих в результаті ракетного удару Росії по м. Суми збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини.

РФ вдарила балістикою по Сумам в неділю, 13 квітня.