Інтерфакс-Україна
Події
18:46 13.04.2025

Кількість жертв російських атак у Херсоні у неділю зросла до трьох людей

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Кількість жертв російських атак у Херсоні у неділю зросла до трьох людей, в лікарні померла жінка, на яку було скинуто вибухівку з дрону, повідомив очільник обласної війчськової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні вдень російські військові атакували з безпілотника жительку Херсона. Внаслідок атаки постраждала 68-річна жінка. У важкому стані її доправили до лікарні. Але, на жаль, від отриманих травм потерпіла померла", - написав він у телеграмі у неділю.

Також Прокудін повідомив про ще одного пораненого від російського БпЛА. "Внаслідок вибуху 58-річний чоловік дістав мінно-вибуховау травму та уламкове поранення плеча", - написав він.

Раніше Прокудін повідомляв про двох загиблих – жінку та чоловіка, що помер в лікарні.

Теги: #обстріли #херсон #загиблі

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