Інтерфакс-Україна
Події
16:49 13.04.2025

Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні на Чернігівщині, є руйнування, поранено медсестру - ОВА

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Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні Семенівки (Чернігівська обл.), пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення, дістала поранень медикиня, повідомила обласна військова адміністрація.

"Семенівка. Росіяни знову обстріляли лікарню. Били ударними дронами. Є руйнування - пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення. Внаслідок прильоту поранена медпрацівниця, медсестра Семенівської міської лікарні", йдеться у повідомленні ОВА у телеграм у неділю.

"Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято, на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського", - зазначили в ОВА.

Теги: #дрон #лікарня #чернігівська_область

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