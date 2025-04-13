Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні на Чернігівщині, є руйнування, поранено медсестру - ОВА

Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні Семенівки (Чернігівська обл.), пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення, дістала поранень медикиня, повідомила обласна військова адміністрація.

"Семенівка. Росіяни знову обстріляли лікарню. Били ударними дронами. Є руйнування - пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення. Внаслідок прильоту поранена медпрацівниця, медсестра Семенівської міської лікарні", йдеться у повідомленні ОВА у телеграм у неділю.

"Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято, на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського", - зазначили в ОВА.