Інтерфакс-Україна
Події
13:22 13.04.2025

У найближчі два дня в Україні вдень стає тепліше, проте вночі можливі заморозки, без опадів

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У найближчі два дня в Україні вдень стає тепліше, проте вночі можливі заморозки, без опадів

У понеділок, 14 квітня, в Україні в основному сухо, лише вранці та вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, вітер переважно південний 7-12 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 1-6° тепла (в Україні, крім більшості західних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°); вдень 13-18° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°.

У Києві 14 квітня без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 14 квітня найвища температура вдень була  25,4 в 1972р., найнижча вночі  -3,9 в 1928р.

У вівторок, 15 квітня, без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на півдні, південному сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°.

Прогноз погоди по Києву на 15 квітня - без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.

 

Теги: #погода #укргідрометцентр

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