Сибіга про Суми: Закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву

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Міністерство закордонних справ готує передачу детальної інформації стосовно воєнного злочину РФ у Сумах у неділю, 13 квітня, усім партнерам України та закликає до рішучої відповіді, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Щойно, вранці у Вербну неділю, коли віруючі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати вхід Господній до Єрусалиму, Росія здійснила жахливу атаку на житловий район міста Суми. Багато цивільних людей були вбиті та поранені. Така атака у велике християнське свято є абсолютним злом", - цитує пресслужба міністра на сайті у неділю.

"Ми вже передаємо детальну інформацією про цей воєнний злочин усім нашим партнерам і міжнародним інституціям. Ми закликаємо всі столиці та штаб-квартири рішуче відреагувати. Другий місяць поспіль Росія відмовляється прийняти пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна безумовно прийняла 11 березня. Натомість Росія посилює терор", - сказав він.

"Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила — єдина мова, яку вони розуміють, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору", - наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, станом на 12.20 відомо про 21 загиблого та 83 поранених (серед них – 7 дітей) у Сумах внаслідок ракетного удару двома балістичними ракетами поспіль.