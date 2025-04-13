Інтерфакс-Україна
Події
12:36 13.04.2025

Кількість поранених в Сумах зросла до 83, серед них 7 дітей - МВС

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Кількість поранених в Сумах зросла до 83, серед них 7 дітей - МВС
Фото: https://t.me/prokuraturasumy/4140

За уточненими даними, кількість поранених в Сумах зросла до 83 людей, серед них семеро дітей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Уточнені дані станом на 12:20. 21 людина загинула. 83 людини поранено, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога. Екстрені служби продовжують працювати на місці події", - йдеться у повідомленні міністра.

"Щирі співчуття родинам та близьким постраждалих", - додав Клименко.

Теги: #поранені #загиблі #ракетний_удар #суми

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