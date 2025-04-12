Інтерфакс-Україна
Події
16:35 12.04.2025

В Ужгороді відкрився McDonald’s з цілодобовим McDrive

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В Ужгороді відкрився McDonald’s з цілодобовим McDrive

В Ужгороді на проспекті Свободи, 12, в суботу відкрився новий ресторан "МакДональдз".

"Це перший заклад у місті та області, і 111-й, що працює в Україні (зі 126, що існують)", - йдеться у пресрелізі компанії.

Новий "МакДональдз" розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 м², і може розмістити 64 клієнти в залі та 102 на терасі. "Ресторан в Ужгороді стане першим закладом мережі від початку повномасштабного вторгнення, який працюватиме цілодобово", - зазначили в компанії.

Графік роботи зали ресторану та служба доставки "МакДелівері" — з 7:00 до 23:00, а "МакДрайв" для автомобілістів працюватиме цілодобово.

Директор з розвитку "МакДональдз" в Україні Віталій Стефурак зазначив, що з початку 2025 року відкрилось уже два ресторани, у плані на цей рік ще щонайменше 7 нових закладів. "В Україні ми працевлаштовуємо близько 10 000 співробітників, зокрема, в ресторані в Ужгороді працюватиме понад 80 осіб, які отримають стабільну роботу, офіційну заробітну плату та бонуси і можливість будувати кар’єру в компанії",- наголосив він.

Перший в Україні заклад "МакДональдз" відкрито 24 травня 1997 р. у Києві.

Теги: #mcdonalds #ужгород

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