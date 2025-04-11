Литва на "Рамштайні" пообіцяла додатково EUE30 млн на військову підтримку України - міністр оборони

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене оголосила на 27-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі про нові внески на військову допомогу українцям.

"Литва пообіцяла додатково EUE30 млн внеску Україні на сьогоднішньому засіданні у форматі "Рамштайн". Загалом EUE110 млн обіцяно у 2025 році з метою 200 млн+", - написала вона у соцмережі Х.

Зокрема, Литва обіцяє виділити кошти на боєприпаси. Йдеться про €20 млн на додаток до раніше обіцяних EUE13 млн для ініціативи щодо 2 млн артилерійських снарядів, очолюваної Чеською Республікою.

"Ми перевиконуємо свої зобов’язання на 50%", - додала міністерка.

Крім того, Литва внесе EUE7 млн для радіоелектронної боротьби малої дальності та антидронових гвинтівок виробництва литовської оборонної промисловості." Ми втричі збільшуємо обсяг підтримки РЕБ", - наголосила Шакалене.

Також вона пообіцяла щотижневі постачання обладнання для розмінування як на двосторонній основі, так і через очолювану Литвою та Ісландією Коаліцію з розмінування. "7 батальйонів будуть обладнані та навчені у 2025 році", - повідомила вона.

Зокрема Литва взяла участь у церемонії підписання Листа про наміри доєднатися до нової Коаліції РЕБ.