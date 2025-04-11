Інтерфакс-Україна

Події

18:43 11.04.2025

Литва на "Рамштайні" пообіцяла додатково EUE30 млн на військову підтримку України - міністр оборони

1 хв читати
Литва на "Рамштайні" пообіцяла додатково EUE30 млн на військову підтримку України - міністр оборони

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене оголосила на 27-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі про нові внески на військову допомогу українцям.

"Литва пообіцяла додатково EUE30 млн внеску Україні на сьогоднішньому засіданні у форматі "Рамштайн". Загалом EUE110 млн обіцяно у 2025 році з метою 200 млн+", - написала вона у соцмережі Х.

Зокрема, Литва обіцяє виділити кошти на боєприпаси. Йдеться про €20 млн на додаток до раніше обіцяних EUE13 млн для ініціативи щодо 2 млн артилерійських снарядів, очолюваної Чеською Республікою.

"Ми перевиконуємо свої зобов’язання на 50%", - додала міністерка.

Крім того, Литва внесе EUE7 млн для радіоелектронної боротьби малої дальності та антидронових гвинтівок виробництва литовської оборонної промисловості." Ми втричі збільшуємо обсяг підтримки РЕБ", - наголосила Шакалене.

Також вона пообіцяла щотижневі постачання обладнання для розмінування як на двосторонній основі, так і через очолювану Литвою та Ісландією Коаліцію з розмінування. "7 батальйонів будуть обладнані та навчені у 2025 році", - повідомила вона.

Зокрема Литва взяла участь у церемонії підписання Листа про наміри доєднатися до нової Коаліції РЕБ.

Теги: #допомога #литва #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:08 11.04.2025
Зеленський на "Рамштайні": необхідно визначити чіткі деталі щодо контингенту безпеки в Україні

Зеленський на "Рамштайні": необхідно визначити чіткі деталі щодо контингенту безпеки в Україні

18:03 11.04.2025
Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

17:59 11.04.2025
Україна потребує 10 систем ППО "Patriot" – Зеленський

Україна потребує 10 систем ППО "Patriot" – Зеленський

17:42 11.04.2025
Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас

Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас

17:29 11.04.2025
Міністр оборони Нідерландів анонсував виділення EUR150 млн на систему I-Hawk для України

Міністр оборони Нідерландів анонсував виділення EUR150 млн на систему I-Hawk для України

17:12 11.04.2025
Норвегія виділить 822 млн євро на оснащення та навчання української бригади

Норвегія виділить 822 млн євро на оснащення та навчання української бригади

15:05 11.04.2025
Литва у разі скасування санкцій ЄС готується до "крайніх заходів" у торгівлі з Росією

Литва у разі скасування санкцій ЄС готується до "крайніх заходів" у торгівлі з Росією

13:48 11.04.2025
Фріз закликала комітет нацбезпеки пришвидшити розгляд законопроєкту щодо одноразової допомоги родинам загиблих

Фріз закликала комітет нацбезпеки пришвидшити розгляд законопроєкту щодо одноразової допомоги родинам загиблих

11:26 11.04.2025
Порошенко везе на фронт морпіхам дрони, РЕБ і квадроцикли

Порошенко везе на фронт морпіхам дрони, РЕБ і квадроцикли

10:49 11.04.2025
Міністр національної оборони Литви: Росія не дотримується домовленостей - сталий мир під сумнівом

Міністр національної оборони Литви: Росія не дотримується домовленостей - сталий мир під сумнівом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

Україна потребує 10 систем ППО "Patriot" – Зеленський

Зеленський ввів у дію санкції проти пропагандистів і "тіньового флоту" РФ

Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

Міністр оборони Британії оголосив про пакет у розмірі £350 млн для підтримки українських бійців на передовій

ОСТАННЄ

Прифронтові громади отримають до 10 млн грн на укриття і транспорт – Зеленський

Уряд схвалив виділення 1,28 млрд грн на завершення 23 проєктів відбудови – Мінрозвитку

Зеленський відвідав поранених військових на Дніпропетровщині і відзначив їх державними нагородами

ССО взяли в полон 14 росіян на Курщині

Зеленський провів нараду у Кривому Розі щодо посилення ППО, область зазнала 2,1 тис. ударів від початку року

Мінкультури виважено підходить до вивезення музейних колекцій за кордон, щоб на них не претендували інші країни, зокрема Росія - Григоренко

Україна разом із партнерами працює над досягненням повного припинення вогню – Єрмак

Держава законтрактувала тільки 10% обсягів вітчизняного виробництва засобів РЕБ через брак коштів - Камишін

Мінкультури скаржиться на нестачу площ для розміщення евакуйованих музейних цінностей з прифронтових територій

Зеленський у Кривому Розі вшанував пам’ять загиблих в результаті ракетного удару 4-го квітня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА