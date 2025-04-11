Мінкультури виважено підходить до вивезення музейних колекцій за кордон, щоб на них не претендували інші країни, зокрема Росія - Григоренко

Міністерство культури та стратегічних комунікацій дуже виважено підходить до переліку музейних колекцій, які можна вивозити за кордон, щоб на них не претендували інші країни, в тому числі Росія, повідомила перша заступниця міністра Галина Григоренко.

"Евакуація за межі країни. Ми говоримо з нашими міжнародними партнерами для того, щоб вони надавали нам приміщення (для переміщених музейних обʼєктів - ІФ-У). Готовність є, однак у нас є складності в законодавстві, оскільки переміщення культурних цінностей частини державного музейного фонду за кордон зараз можливо для експозицій, виставок, досліджень або реставрації. Якщо метою вивезення є евакуація - переміщення поки не є в нормативному полі", - сказала Григоренко на пресконференції у пʼятницю в Києві.

Вона додала, що Мінкультури працює над тим, щоб уможливити евакуацію музейних цінностей і за межі країни, однак потрібно враховувати всі супутні складнощі: страхування і транспортні витрати.

На уточнююче питання агентства "Інтерфакс-Україна", чи не бачить міністерство загрози в переміщенні евакуйованих музейних цінностей за кордон в контексті того, що Росія за прикладом зі "Скіфським золотом" може подавати позови в міжнародні суди, якщо ці обʼєкти раніше перебували на нині окупованих нею територіях, Григоренко зазначила, що така загроза завжди є.

"Передбачити дії агресора ми не можемо. З іншого боку є ще інша загроза - це питання фондів, на які можливо знайдуться претензії у інших країн… Тому ми дуже виважено підходимо до того, що ми можемо вивозити за кордон, щоб не сталася ситуація, коли на частину колекції зможуть претендувати інші країни, в тому числі і Росія", - заявила перша заступниця.

Також у відомстві повідомили, що за період 2022-2024 рр., з метою популяризації культурної спадщини України, обміну досвідом, налагодження ефективних відносин із світовими музеями, створення спільних проектів за сприяння Мінкультури організовано 162 виставкових проектів за межами України (Республіка Польща, Італійська Республіка, Литовська Республіка, Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Королівство Іспанія, Королівство Данія, Естонська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка, Ірландія, Королівство Бельгія, Королівство Швеція, Республіка Австрія, Словацька Республіка, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівство Саудівська Аравія).

Як повідомлялося, наприкінці березня у Мінкультури заявили, що більшість музейних цінностей першої та другої категорій державної частини Музейного фонду України перебуває у безпечних сховищах завдяки їхньому переміщенню до інших областей або в межах області, тимчасовому експонуванню в європейських музеях.

11 квітня в Мінкультури заявили про нестачу площ, куди б можна було вивозити евакуйовані музейні цінності з прифронтових територій. Зокрема, колекції, які зберігаються на прифронтових територіях налічують близько 6 млн обʼєктів, і потреба в площах на сьогодні складають понад 19 тис. куб. м., а можливісті в областях, які можуть прийняти евакуйовані предм складають 500 куб. м.(орієнтовно 900 кв.м).