Інтерфакс-Україна

Події

17:24 11.04.2025

Повітряні сили та ППО з 2022р збили 2,5 тис. крилатих, майже 100 балістичних ракет та 17,5 тис ударних БпЛА – Ігнат

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Повітряні сили та ППО з 2022р збили 2,5 тис. крилатих, майже 100 балістичних ракет та 17,5 тис ударних БпЛА – Ігнат

З 24 лютого 2022 року Повітряні Сили спільно з ППО Сил оборони України збили 2 496 крилатих ракет; 465 керованих авіаційних ракет; 97 балістичних ракет; 40 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та 17 575 ударних БпЛА типу "Shahed", повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він підкреслив, що таких результатів вдалося досягнути завдяки підтримці західних партнерів.

"Варто додати, що левова частка збитих цілей у цьому списку — завдяки надходженню від партнерів сучасних зенітних ракетних систем та ракет до них!" - написав Ігнат у Facebook у п'ятницю.

За славами речника, ЗСУ майже вичерпали запас ракет до радянської техніки на озброєнні ПС ЗСУ.

"За три роки війни, щоденних протиповітряних боїв Повітряні сили фактично вичерпали ресурс ракет до радянської техніки зенітних ракетних військ. Тепер наші воїни передусім розраховують на підтримку партнерів у контексті продовження поставок західних систем, а головне — ракет до них, для посилення української протиповітряної оборони", - зазначив він.

Ігнат наголосив: воїни ЗСУ довели, що можуть швидко опанувати "Patriot", F-16, "Nasams" та іншу технологічну зброю, а головне — "ефективно застосовувати її проти "другої армії" світу".

"Ворог продовжує тероризувати український народ повітряними ударами і ми потребуємо більшого захисту для нашої країни, для наших міст і наших дітей! Ми потребуємо більше захисту для стабільності Європи та всього цивілізованого світу!" – акцентував речник.

Теги: #ппо #ігнат #повітряні_сили

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