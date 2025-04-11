Чернєв: Сподіваюсь, Німеччина за канцлерства Мерца буде більш рішучою

Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") сподівається, що Німеччина за канцлерства Фрідріха Мерца буде більш рішучою в питанні допомоги Україні.

"Сподіваюся, що Німеччина стане… більш рішучою, ніж за канцлерства Шольца (Олаф Шольц - канцлер Німеччини з 2021 р., зараз в.о. канцлера - ІФ-У). Можливо, ми отримаємо нові види озброєння, ті самі "Тауруси", про які ми вже три роки просимо, і про які Мерц, власне, казав перед виборчою кампанією, що він готовий їх надати, якщо РФ не зупиниться і не перестане воювати проти нас… Тому я думаю, що це буде досить перспективна співпраця з Німеччиною", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

За його словами, якщо подивитися на кандидатури, які будуть в кабінеті Мерца, то для України це досить добрий розклад. Він підкреслив, що міністр оборони Німеччини залишається на своєму місці.

"Пісторіус (Борис Пісторіус -ІФ-У) був рішучим, але його стримував Шольц, тому що коли ми спілкувалися з Міністерством оборони Німеччини, вони готові були надавати нам "Тауруси"", - зазначив народний депутат.