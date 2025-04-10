Фон дер Ляєн заявила про готовність до переговорів зі США, проте наголосила на продовженні диверсифікації торговельних партнерств

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, реагуючи на заяву президента США Дональда Трампа про 90-денне призупинення дії оголошених ним митних тарифів, заявила, що Європейський Союз "залишається відданим конструктивним переговорам зі Сполученими Штатами з метою досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі", проте додала, що Європа продовжить диверсифікувати свої торговельні партнерства.

"Я вітаю заяву президента Трампа про призупинення взаємних тарифів. Це важливий крок до стабілізації світової економіки. (…) Європейський Союз залишається відданим конструктивним переговорам зі Сполученими Штатами з метою досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі", - написала вона у соціальній мережі Х у четвер.

Голова ЄК зазначила, що чіткі, передбачувані умови необхідні для функціонування торгівлі та ланцюгів поставок. "Тарифи - це податки, які лише шкодять бізнесу та споживачам. Ось чому я послідовно виступаю за укладення угоди про нульові тарифи між Європейським Союзом та Сполученими Штатами", - наголосила вона.

"Водночас Європа продовжує зосереджуватися на диверсифікації своїх торговельних партнерств, взаємодіючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі і які поділяють нашу прихильність до вільного і відкритого обміну товарами, послугами та ідеями", - додала голова ЄК.

"Нарешті, ми активізуємо нашу роботу над усуненням бар'єрів на нашому власному єдиному ринку. Ця криза прояснила одну річ: у часи невизначеності єдиний ринок є нашим якорем стабільності та стійкості. Я і моя команда продовжуватимемо працювати вдень і вночі, щоб захистити європейських споживачів, працівників і бізнес. Разом європейці вийдуть з цієї кризи сильнішими", - написала вона.