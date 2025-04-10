Інтерфакс-Україна

Події

10:14 10.04.2025

Фон дер Ляєн заявила про готовність до переговорів зі США, проте наголосила на продовженні диверсифікації торговельних партнерств

2 хв читати
Фон дер Ляєн заявила про готовність до переговорів зі США, проте наголосила на продовженні диверсифікації торговельних партнерств

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, реагуючи на заяву президента США Дональда Трампа про 90-денне призупинення дії оголошених ним митних тарифів, заявила, що Європейський Союз "залишається відданим конструктивним переговорам зі Сполученими Штатами з метою досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі", проте додала, що Європа продовжить диверсифікувати свої торговельні партнерства.

"Я вітаю заяву президента Трампа про призупинення взаємних тарифів. Це важливий крок до стабілізації світової економіки. (…) Європейський Союз залишається відданим конструктивним переговорам зі Сполученими Штатами з метою досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі", - написала вона у соціальній мережі Х у четвер.

Голова ЄК зазначила, що чіткі, передбачувані умови необхідні для функціонування торгівлі та ланцюгів поставок. "Тарифи - це податки, які лише шкодять бізнесу та споживачам. Ось чому я послідовно виступаю за укладення угоди про нульові тарифи між Європейським Союзом та Сполученими Штатами", - наголосила вона.

"Водночас Європа продовжує зосереджуватися на диверсифікації своїх торговельних партнерств, взаємодіючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі і які поділяють нашу прихильність до вільного і відкритого обміну товарами, послугами та ідеями", - додала голова ЄК.

"Нарешті, ми активізуємо нашу роботу над усуненням бар'єрів на нашому власному єдиному ринку. Ця криза прояснила одну річ: у часи невизначеності єдиний ринок є нашим якорем стабільності та стійкості. Я і моя команда продовжуватимемо працювати вдень і вночі, щоб захистити європейських споживачів, працівників і бізнес. Разом європейці вийдуть з цієї кризи сильнішими", - написала вона.

Теги: #мита_сша #ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 08.04.2025
Маск особисто просив Трампа переглянути питання введення нових мит - ЗМІ

Маск особисто просив Трампа переглянути питання введення нових мит - ЗМІ

15:49 07.04.2025
Запровадження мит може призвести до зростання цін на широкий спектр товарів у США - експерти

Запровадження мит може призвести до зростання цін на широкий спектр товарів у США - експерти

15:34 07.04.2025
Мита Трампа прискорять інфляцію і сповільнять економічне зростання в США - глава JPMorgan Chase

Мита Трампа прискорять інфляцію і сповільнять економічне зростання в США - глава JPMorgan Chase

09:08 04.04.2025
Мита становлять значний ризик для майбутнього світової економіки - глава МВФ

Мита становлять значний ризик для майбутнього світової економіки - глава МВФ

18:56 03.04.2025
Мита США не вплинуть на курс валют та ціни на продукти в Україні – перша віце-прем’єрка

Мита США не вплинуть на курс валют та ціни на продукти в Україні – перша віце-прем’єрка

09:04 03.04.2025
Президентка Єврокомісії: Оголошені Трампом нові тарифи серйозно вдарять по світовій економіці, ЄС готовий відповісти

Президентка Єврокомісії: Оголошені Трампом нові тарифи серйозно вдарять по світовій економіці, ЄС готовий відповісти

20:55 27.03.2025
Військові та фінансові потреби України мають бути задоволені - глава ЄК за підсумками саміту в Парижі

Військові та фінансові потреби України мають бути задоволені - глава ЄК за підсумками саміту в Парижі

12:26 27.03.2025
Фон дер Ляєн: Ми працюємо над зміцненням безпеки України та Європи в цілому

Фон дер Ляєн: Ми працюємо над зміцненням безпеки України та Європи в цілому

13:38 19.03.2025
Кошта і фон дер Ляєн про розмову Трампа з Путіним: Сподіваємося, що це – прогрес у напрямку до миру

Кошта і фон дер Ляєн про розмову Трампа з Путіним: Сподіваємося, що це – прогрес у напрямку до миру

15:06 15.03.2025
Фон дер Ляєн: Ми будемо підтримувати зміцнення України та її ЗС відповідно до нашої "стратегії дикобраза"

Фон дер Ляєн: Ми будемо підтримувати зміцнення України та її ЗС відповідно до нашої "стратегії дикобраза"

ВАЖЛИВЕ

У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу

Захисники України вночі знищили 85 зі 145 ворожих дронів

Призов Насірова до ЗС України скасовано, проводиться розслідування

Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський

Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

ОСТАННЄ

Єврокомісар Кос та прем'єр Шмигаль започаткують нове ділове партнерство Україна-ЄС

У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу

Внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали троє людей

СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який погодився шпигувати для ворога на Донеччині в обмін на "евакуацію" сім’ї до РФ

Шмигаль обговорив з президенткою Європарламенту продовження "транспортного безвізу"

Прем'єр Канади заявив про готовність негайно розпочати діалог зі США стосовно мит

Окупанти 9 квітня обірвали життя чотирьох цивільних у Донецькій області

На Львівщині негода залишила без електропостачання пів сотні населених пунктів

МЗС України відреагувало на звірства та гоніння РФ проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ

Україна звернулась до Румунії з нотою щодо відкриття 5 нових пунктів пропуску

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА