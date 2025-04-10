Шмигаль обговорив з Каллас закупівлю снарядів, реалізацію плану ReArm Europe і запуск інструменту SAFE

Фото: https://newsroom.consilium.europa.eu/

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас закупівлю артилерійських снарядів, реалізацію плану ReArm Europe і якнайшвидший запуск інструменту SAFE.

"Зазначив, що Україна високо цінує підтримку, яку надає ЄС. Подякував за ініціативу пані Каллас виділити Україні 40 млрд посиленої військової допомоги від ЄС. Обговорили нагальні оборонні потреби України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зокрема, премʼєр наголосив на важливості закупівлі 2 млн артилерійських снарядів для України, а також підкреслив важливість реалізації плану ReArm Europe і якнайшвидшого запуску інструменту SAFE, обсяг якого становить 150 млрд євро.

"Його важливим елементом є те, що Україна зможе долучитися до спільних з країнами ЄС закупівель оборонної продукції як на європейському ринку, так і в українських виробників", - додав він.

За його словами, важливою темою розмови стало питання продовження посилення санкційної політики проти Росії.

"Наголосив, що Україна залишається відданою миру. В той час як росія продовжує ескалацію, вбиваючи мирне населення. Трагедія в Кривому Розі, де від російських ракет загинули дев’ятеро дітей, стала черговим свідченням жорстокості агресора", - йдеться в повідомлені.

Серед іншого, сторони підтвердили спільну позицію: жодного миру без справедливості.