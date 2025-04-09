Інтерфакс-Україна

Події

19:04 09.04.2025

Каллас: Необхідно тиснути на Росію, щоб вона дійсно захотіла миру

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Каллас: Необхідно тиснути на Росію, щоб вона дійсно захотіла миру

Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголошує на необхідності тиску на РФ, адже вона "чітко демонструє, що не хоче миру".

"Росія чітко демонструє, що вона не хоче миру. Тепер питання в тому, що ми робимо з цим? І я думаю, що правильна відповідь полягає в тому, щоб дійсно тиснути на того, хто хоче війни, тобто на Росію, щоб вона дійсно захотіла миру", - сказала вона на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у середу.

Каллас зазначила, що "для того, щоб хотіти миру, потрібні двоє, а для того, щоб хотіти війни, - лише один".
"І це те, що ми бачимо зараз: Росія хоче війни і продовжує жахливі і серйозні, як ніколи, атаки на дітей, нападаючи на цивільне населення, коли навколо немає військових будівель або військових організацій", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, Україна та Європейський союз домовилися про проведення десятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС 9 квітня в Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Україна та ЄС провели дев'яте засідання Ради асоціації 20 березня.

Теги: #росія #позиція #каллас

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