Повітряні сили знищили пункт управління полку окупантів у Херсонської області – СтратКом ЗСУ

Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України повідомляє про знищення Повітряними силами ЗСУ пункта управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил противника на тимчасово окупованій території Херсонської області 7 квітня.

"Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів. Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі", - повідомляється в телеграм-каналі СтратКома у середу вранці.