Інтерфакс-Україна

Події

07:36 09.04.2025

Окупанти за добу втратили 1270 осіб та 118 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1270 осіб та 118 од. автотехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за добу ліквідували 1270 окупантів, 4 танків, 10 бронемашин, 52 артсистеми, 56 БПЛА, а також 118 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у телеграм-каналі ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 927580 (+1270) осіб, танків ‒ 10576 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 22021 (+10) од, артилерійських систем – 25912 (+52) од, РСЗВ – 1359 (+0) од, засоби ППО ‒ 1127 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31973 (+56), крилаті ракети ‒ 3145 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 43345 (+118) од, спеціальна техніка ‒ 3792 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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