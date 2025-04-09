Бельгія сприятиме поверненню депортованих і примусово переміщених РФ українських дітей

У Центрі захисту прав дітей в Києві відбулася зустріч представників України, які займаються поверненням депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей, із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, повідомляється на сайті офіційного інтернет-представництва президента України у вівторок.

"Присутність Бельгії в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей є сильним жестом солідарності. І сьогодні ми розраховуємо на практичну підтримку Бельгії в реалізації реальних проєктів, особливо у сфері реінтеграції повернутих дітей", – зазначила радник з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

Вона нагадала, що ініціатива глави держави Bring Kids Back UA спрямована на повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей, а також на формування нового порядку денного у світі для захисту дітей у збройних конфліктах.

Зокрема, під час зустрічі обговорили можливу підтримку з боку Бельгії у створенні Центру підтримки дітей та сімей - тимчасового пункту прийому дітей після повернення в Україну. Також йшлося про програму "Поверни сім’ю", модернізацію реабілітаційного центру в Чернівецькій області для дітей з інвалідністю та забезпечення фізичного й психосоціального відновлення.

Радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітаці Дарʼя Герасимчук відзначила важливість спеціального механізму Ради Безпеки ООН "Діти та збройні конфлікти", що фіксує дані про грубі порушення прав дітей у зонах війн.

"Росія вже двічі потрапляла до "списку ганьби" за скоєні нею злочини. Цьогоріч РФ має потрапити туди втретє, після чого в межах цього механізму щодо неї мають почати застосовувати спеціальні санкції з боку Ради Безпеки ООН", – наголосила вона.

Премʼєр-міністр Бельгії поспілкувався з дітьми, яких вдалося повернути в Україну. Вони розповіли свої історії про те, що їм довелося пережити, і про мрії у вільній Україні.

Джерело:https://president.gov.ua/news/belgiya-spriyatime-povernennyu-deportovanih-i-primusovo-pere-97117