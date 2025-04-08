Інтерфакс-Україна

Події

21:05 08.04.2025

Росія продовжує відкидати повне і безумовне припинення вогню, брешучи про військові об'єкти, які вона атакує в Україні - Сибіга

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Росія продовжує відкидати повне і безумовне припинення вогню, брешучи про військові об'єкти, які вона атакує в Україні - Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував державам-членам ООН за те, що вони виступили на засіданні Ради Безпеки і засудили російський удар по Кривому Рогу, і відкинув брехню РФ про атаку на військовий об'єкт.

"Я вдячний за сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН, присвячене жорстокому вбивству Росією дев'яти українських дітей у Кривому Розі балістичною ракетою.

Я дякую державам-членам ООН за те, що вони виступили і засудили цей жахливий російський воєнний злочин. Ми продовжуватимемо вимагати повної відповідальності за це та інші звірства. Росія продовжує відкидати повне і безумовне припинення вогню, брешучи про військові об'єкти, які вона атакує в Україні", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що Україна "категорично відкидає відверту брехню Росії", а російські атаки є цілеспрямованими актами терору проти цивільного населення.

"Сильна та об'єднана міжнародна реакція на звірства Росії є вкрай необхідною. Такий терор ніколи не повинен стати нормою. Щоб врятувати життя наших людей, Україна потребує посилення обороноздатності, тиску на Москву та міжнародної рішучості притягнути Росію до відповідальності", - зазначив Сибіга.

За його словами, Україна продовжує тісно співпрацювати з американськими та європейськими партнерами задля досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України та Європи, заснованого на повазі до принципів Статуту ООН і з чіткими гарантіями безпеки.

Також він додав, що Україна високо цінує зусилля Управління Верховного комісара ООН з прав людини в Україні та ЮНІСЕФ.

 

Теги: #оон #сибіга

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