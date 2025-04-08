Сибіга після засідання ОБСЄ щодо удару по Кривому Рогу: Це треба зупинити посиленням захисту України та тиску на Москву

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував чинній голові ОБСЄ, міністерці закордонних справ Фінляндії Еліні Валтонен за скликання спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ щодо ракетного удару РФ по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області та заявив про необхідність посилення тиску на РФ та захисту України у зв'язку з цим терактом.

"Ми вітаємо чіткі та рішучі повідомлення держав-учасниць ОБСЄ, які закликають до відповідальності Росії, посилення обороноздатності України та рішучих кроків для забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні та в усій Європі. Терор Росії проти дітей та дитячих майданчиків – це ганьба людства. Тільки звірі можуть випустити балістичну ракету з касетною боєголовкою по житловому району, вбивши дев'ятьох дітей. Це варварство треба зупинити посиленням захисту України та посиленням тиску на Москву", - написав Сибіга в Х у вівторок.

Як повідомлялося, 4 квітня російські війська випустили балістичну ракету по житловому кварталу Кривого Рогу. Загинули 19 людей, зокрема 9 дітей, ще 74 особи були поранені. Пізно ввечері місто атакували дрони, внаслідок чого загинула людина, семеро були поранені. 6 квітня в лікарні помер 57-річний постраждалий. В Україні був оголошений день жалоби за жертвами атаки.

У вівторок у лікарнях залишається 31 поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг, у тому числі п'ятеро дітей. Шестеро пацієнтів все ще у важкому стані.

За ініціативи України 8 квітня було скликане спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на терористичний акт 4 квітня, на якому іноземні делегації рішуче засудили російську ракетну атаку на Кривий Ріг.

Сибіга повідомив, що Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після того, як у результаті російського балістичного удару по Кривому Рогу.