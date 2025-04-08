Інформація про невиплату грошей військовим через брак коштів не відповідає дійсності

Міністерство оборони України спростувало інформацію щодо невиплати грошового забезпечення військовослужбовцям через брак коштів.

"Зазначена інформація не відповідає дійсності, військовослужбовці Збройних сил України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Раніше "Економічна правда" писала, що зарплати військових наприкінці року начебто можуть бути невиплачені їм через брак коштів у бюджеті.