Інтерфакс-Україна

Події

14:16 08.04.2025

Інформація про невиплату грошей військовим через брак коштів не відповідає дійсності

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Інформація про невиплату грошей військовим через брак коштів не відповідає дійсності

Міністерство оборони України спростувало інформацію щодо невиплати грошового забезпечення військовослужбовцям через брак коштів.

"Зазначена інформація не відповідає дійсності, військовослужбовці Збройних сил України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Раніше "Економічна правда" писала, що зарплати військових наприкінці року начебто можуть бути невиплачені їм через брак коштів у бюджеті.

 

Теги: #зарплата #міноборони

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