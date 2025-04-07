Конгрес місцевих та регіональних влад обрав нового керівника свого Офісу

Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382708809

У Києві під головуванням керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

У форматі відеоконференції понад 330 учасників обрали нового очільника Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад – Лілію Пашинну. Вона також є головою делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, повідомляє Офіс президента в понеділок.

"Офіс Конгресу має стати місцем зустрічі керівників громад і майданчиком опрацювання проблем громад. Місцем прямої, результативної комунікації між членами Конгресу. Місцем, де розв'язуються проблемні питання, що потребують участі центральної влади", – сказав Єрмак.

Він подякував за роботу колишньому керівникові Офісу Конгресу В’ячеславу Негоді та окреслив напрями подальшої діяльності Конгресу. Одним з основних є розвиток регіональної та місцевої економіки.

"Це має стати для всіх нас одним із довгострокових пріоритетів. Більше інвестицій, більше доданої вартості, більше робочих місць, відтак більше податків і посилення обороноздатності нашої держави", – зауважив Єрмак.

Також Конгрес має гарантувати ефективне використання коштів із держбюджету для забезпечення людей якісними освітніми, медичними, соціальними, реабілітаційними послугами та підтримання ветеранів і бізнесу. Водночас Андрій Єрмак закликав до залучення іноземної допомоги та активної реалізації проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади", спрямованого на допомогу українським захисникам і захисницям.

У засіданні також узяли участь голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, які поінформували про законодавчу підтримку державної регіональної політики та урядові проєкти й програми, що реалізовуватимуться у громадах та регіонах цьогоріч.