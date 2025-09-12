Інтерфакс-Україна
22:36 12.09.2025

Єрмак: у Конгресі США зареєстровано законопроєкт про посилення тиску на РФ для повернення українських дітей

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про реєстрацію законопроєкт в Конгресі США щодо посилення тиску на РФ щодо повернення українських дітей.

"Конгрес США посилює тиск на рф щодо повернення українських дітей. Це потужний сигнал: злочини проти українських дітей не залишаться безкарними", - написав він в телеграмі.

Єрмак зазначив, що сенатори Ліндсі Ґрем, Річард Блументаль, Емі Клобучар та Кеті Бріт реєструють законопроєкт, який пропонує визнати РФ державою-спонсором тероризму, якщо вони не повернуть українських дітей, викрадених під час війни.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6948

Теги: #єрмак #конгрес #діти #законопроєкт

