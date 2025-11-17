Грем: Закон про санкції проти Росії надасть Трампу більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні

Американський сенатор-республіканець Лінді Грем привітав просування Конгрессом двопартійного законопроекту про санкції проти Росії, який надасть президенту Трампу більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні.

"Законодавство дозволяє президенту СШУ застосовувати вторинні санкції та тарифи – на свій розсуд – до країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ, підтримуючи військову машину Путіна. Цей закон покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та повноважень, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, чинячи тиск як на самого Путіна, так і на країни, що його підтримують, такі як Іран. Я вдячний за потужну двопартійну підтримку цього закону як у Палаті представників, так і в Сенаті", - написав Грем в соцмережі Х.

Він наголосив, що санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній мали велике значення.

"Закон про санкції проти Росії продовжить імпульс, щоб покласти край цій війні з честю, справедливо і раз і назавжди", - наголосив сенатор.