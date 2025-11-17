Інтерфакс-Україна
Політика
19:31 17.11.2025

Грем: Закон про санкції проти Росії надасть Трампу більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні

1 хв читати
Грем: Закон про санкції проти Росії надасть Трампу більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні

Американський сенатор-республіканець Лінді Грем привітав просування Конгрессом двопартійного законопроекту про санкції проти Росії, який надасть президенту Трампу більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні.

"Законодавство дозволяє президенту СШУ застосовувати вторинні санкції та тарифи – на свій розсуд – до країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ, підтримуючи військову машину Путіна. Цей закон покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та повноважень, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, чинячи тиск як на самого Путіна, так і на країни, що його підтримують, такі як Іран. Я вдячний за потужну двопартійну підтримку цього закону як у Палаті представників, так і в Сенаті", - написав Грем в соцмережі Х.

Він наголосив, що санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній мали велике значення.

"Закон про санкції проти Росії продовжить імпульс, щоб покласти край цій війні з честю, справедливо і раз і назавжди", - наголосив сенатор.

 

Теги: #конгрес #санкції #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 17.11.2025
Трамп анонсував законопроєкт про "дуже суворі санкції" проти країн, що ведуть бізнес із Росією

Трамп анонсував законопроєкт про "дуже суворі санкції" проти країн, що ведуть бізнес із Росією

03:39 17.11.2025
Авіаносець США увійшов до Карибського моря на тлі напруженості у відносинах з Венесуелою

Авіаносець США увійшов до Карибського моря на тлі напруженості у відносинах з Венесуелою

07:56 16.11.2025
Адміністрація Трампа посилила імміграційні операції: Міністерство внутрішньої безпеки провело спецрейди у Шарлотті

Адміністрація Трампа посилила імміграційні операції: Міністерство внутрішньої безпеки провело спецрейди у Шарлотті

08:15 15.11.2025
Мінфін США видав ще на місяць ліцензії на операції з укладання контрактів та продажу активів "Лукойлу", зокрема у Болгарії

Мінфін США видав ще на місяць ліцензії на операції з укладання контрактів та продажу активів "Лукойлу", зокрема у Болгарії

13:13 14.11.2025
Українська кінокомпанія Kalyna Film почала виробництво першого українсько-американського історичного фільму

Українська кінокомпанія Kalyna Film почала виробництво першого українсько-американського історичного фільму

10:45 14.11.2025
Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

20:28 13.11.2025
США ввели санкції проти десяти казино в Мексиці

США ввели санкції проти десяти казино в Мексиці

11:17 13.11.2025
Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

09:12 13.11.2025
США погодилися рік не вводити санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини - Рубіо

США погодилися рік не вводити санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини - Рубіо

01:10 13.11.2025
Дві підставні іранські компанії зареєстровані в Україні потрапили під санкції Мінфіну США

Дві підставні іранські компанії зареєстровані в Україні потрапили під санкції Мінфіну США

ВАЖЛИВЕ

Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

ОСТАННЄ

Порошенко наполягає на гарантіях ненападу з боку влади на НАБУ та САП та на перезавантаженні ДБР

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

"Євросолідарність" отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – нардеп Герасимов

Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах: 64% ПДФО та реверсна дотація

МЗС на заяву Орбана: Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах? Ні, дякую

У Києві заявляють: Цьогорічні мирні переговори з РФ наразі припинені через відсутність абиякого прогресу

Кличко обговорив з керівництвом групи ЄБРР подальше співробітництво та втілення наявних проєктів

Апарат Ради відмовив "Європейській солідарності" у видачі підписних листів за відставку уряду - Герасимов

Порошенко закликає до відставки уряду і формування нової коаліції в Верховній Раді

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА