07:40 01.10.2025

Конгрес США не встиг ухвалити рішення щодо фінансування, розпочався частковий урядовий шатдаун

Конгрес США не встиг ухвалити закон про фінансування до опівночі, що спричинило перший урядовий "шатдаун" майже за сім років і третій за часів президентства Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

"Бюджетне управління Білого дому наказало федеральним агентствам почати виконання планів на випадок відсутності фінансування, що передбачає закриття уряду, окрім критично необхідних функцій. Це порушило роботу сотень тисяч американців та зірвало надання багатьох державних послуг", - зазначено в повідомленні.

Економічні наслідки шатдауну можуть бути тривалими. Якщо закриття уряду триватиме три тижні, рівень безробіття може зрости до 4,6%-4,7% із 4,3% у серпні, оскільки тимчасово відправлені у відпустку працівники враховуються як тимчасово безробітні. Трамп також натякнув на можливість масових скорочень федеральних працівників понад приблизно 750 тисяч тимчасово відправлених у відпустку.

Конфлікт у Конгресі пов’язаний із суперечками щодо субсидій на охорону здоров’я та політичним позиціонуванням перед проміжними виборами 2026 року. Демократи та республіканці не демонструють готовності до компромісу щодо включення змін до системи охорони здоров’я та інших пропозицій демократів у тимчасовий законопроєкт.

"Республіканці, яким необхідно мінімум восьмеро демократів для підтримки законопроєкту, планують тримати Сенат на засіданні з перервою на святкування Йом Кіпур і повторно голосувати за власну пропозицію, поки демократи не погодяться", - повідомляє видання.

 

Теги: #конгрес #шатдаун #уряд #сша

