19:00 02.10.2025

Вперше в Україні: Київський міжнародний університет — майданчик для світового діалогу про біоетику

КиМУ провів І Всесвітній конгрес з біоетики: Україна формує нові етичні стандарти медицини


У час, коли Україна впевнено крокує до інтеграції з європейською спільнотою, впровадження сучасних біоетичних принципів у медичну практику та наукові дослідження стає не просто актуальним — воно є життєво необхідним. Саме тому Київський міжнародний університет ініціював і провів масштабний захід — І Всесвітній конгрес з біоетики.
Мета конгресу — обговорення ключових викликів біоетики в умовах війни та післявоєнного відновлення. Учасники дискутували про етичні аспекти медичної практики, клінічних досліджень, реабілітації, репродуктивного здоров’я, охорони материнства і дитинства.


 Особливу увагу було приділено таким темам, як:
•     трансплантація органів і тканин;
•     використання стовбурових клітин;
•     екстракорпоральне запліднення;
•     генна терапія та зміна статі;
•     застосування трансгенних організмів у харчовій промисловості;
•     клонування тварин і людини.
У конгресі взяли участь 145 науковців і практиків з України, США, Великої Британії, Латвії, Грузії, Польщі, Чехії, Німеччини. Захід проходив у змішаному форматі, а понад 70 наукових публікацій надіслали здобувачі освіти.
Це перший захід такого рівня в історії незалежної України, і його проведення в КиМУ стало знаковою подією для медичної та академічної спільноти. Організатори висловили сподівання, що конгрес стане щорічною платформою для міжнародного діалогу з біоетики.
Контакти для медіа: Центр публічної інформації та зовнішніх комунікацій
(063) 935 19 28, (097) 594 03 04, (093) 594 03 04
[email protected]
Детальніше на сайті КиМУ
 

                                                                 

Теги: #kymueduua #конгрес #біоетика

