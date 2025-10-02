Вперше в Україні: Київський міжнародний університет — майданчик для світового діалогу про біоетику
КиМУ провів І Всесвітній конгрес з біоетики: Україна формує нові етичні стандарти медицини
У час, коли Україна впевнено крокує до інтеграції з європейською спільнотою, впровадження сучасних біоетичних принципів у медичну практику та наукові дослідження стає не просто актуальним — воно є життєво необхідним. Саме тому Київський міжнародний університет ініціював і провів масштабний захід — І Всесвітній конгрес з біоетики.
Мета конгресу — обговорення ключових викликів біоетики в умовах війни та післявоєнного відновлення. Учасники дискутували про етичні аспекти медичної практики, клінічних досліджень, реабілітації, репродуктивного здоров’я, охорони материнства і дитинства.
Особливу увагу було приділено таким темам, як:
• трансплантація органів і тканин;
• використання стовбурових клітин;
• екстракорпоральне запліднення;
• генна терапія та зміна статі;
• застосування трансгенних організмів у харчовій промисловості;
• клонування тварин і людини.
У конгресі взяли участь 145 науковців і практиків з України, США, Великої Британії, Латвії, Грузії, Польщі, Чехії, Німеччини. Захід проходив у змішаному форматі, а понад 70 наукових публікацій надіслали здобувачі освіти.
Це перший захід такого рівня в історії незалежної України, і його проведення в КиМУ стало знаковою подією для медичної та академічної спільноти. Організатори висловили сподівання, що конгрес стане щорічною платформою для міжнародного діалогу з біоетики.
