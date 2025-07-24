Інтерфакс-Україна
Події
19:28 24.07.2025

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

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Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона відвідати з візитом Київ.

"Провів змістовну телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном… Запросив колегу особисто відвідати Київ, а також домовилися зустрітися в рамках Парламентського Саміту Великої Сімки у Канаді у вересні. Наше партнерство зміцнюється, а спільні рішення наближають мир та безпеку в Європі й світі", - цитує Стефанчука Верховна Рада у своєму каналі у Телеграм.

Під час розмови Стефанчук подякував колезі за незмінну підтримку України з боку США та наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Росію. Сторони також обговорили подальші кроки для стримування агресора та зміцнення безпеки та домовились активізувати міжпарламентську співпрацю, яка є важливою складовою стратегічного партнерства України та США.

 

Теги: #телефон #рада #конгрес #сша

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